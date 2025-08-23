Suscríbete a
SOL Y SOMBRA

Dar de comer al hambriento

En vez de pedir la hoja de reclamaciones, compró gasolina y prendió fuego al local. Antes, estas cuitas se resolvían a perdigonazos

Lucas Haurie

Lucas Haurie

PEPE Begines y su mítica banda 'No me pises que llevo chanclas' nunca aclararon si el Chicago mencionado en su primer gran éxito, manifiesto fundacional del 'agropop', era Los Palacios, su localidad natal, o la vecina Dos Hermanas. La canción evocaba los peligros y asechanzas ... en unos callejones oscuros en los que se acumulaban «gatitos muertos de hambre». El miércoles a la caída de la tarde, casi cuarenta años después del lanzamiento del disco al mercado, se despejó la incógnita. En la fértil villa palaciega, el estallido de furia de un comensal cabreado –como Michael Douglas en la película de Joel Schumacher– provocó un incendio y pudo causar una escabechina.

