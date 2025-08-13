Suscríbete a
SOL Y SOMBRA

Calentamiento y calentura

Las altas temperaturas veraniegas y la abundante lluvia del invierno pasado se interpretan en clave ideológica

Lucas Haurie

Lucas Haurie

POLARIZACIÓN es un término bastante en boga que, adanistas como somos por el hábito asumido de poco saber y mucho asombrarnos, tomamos como propio de nuestro tiempo cuando, en realidad, define comportamientos tan antiguos como la condición humana. Goya pintó a esos dos españoles reventándose ... a garrotazos casi un siglo antes de que Émile Zola sentase ¡en 1880! las bases del periodismo (o lo que eso sea) que hoy sufrimos en las redes sociales y aledaños: «Hay una forma monárquica y otra republicana de contar el atropello de un perro en la calle». El atrincheramiento de izquierdosos y derechistas, en fin, contaminó en la Italia de posguerra hasta… al Giro ciclista, cuando la mitad democristiana del país animaba a Gino Bartali y el hemisferio comunista torcía por Fausto Coppi.

