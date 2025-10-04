Suscríbete a
ABC Premium

Ad utrumque

Cayetanos pilsen

El sevillano de pro, ante la duda de la vida eterna y lo esquivo de la reencarnación, opta por reeditarse en la siguiente generación

Juan Miguel Vega

Juan Miguel Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La vida es eso que rola entre la espumosa marejadilla de las cañas de Cruzcampo, sobre todo en las que tira con diestra precisión el maestro Rafael en Coronado. Algo que pasa sin darnos cuenta y, sin darnos cuenta, se evapora, cual del vaso huye ... la cerveza, precipitada a través de las cascadas esofágicas hacia la oscuridad de los abismos 'diodenales'. Desde allí, acaso resurja transmutada en un ectoplásmico flato. En mero e invisible gas. Pero nada más. Al final, todo queda en eso. En un postrero ronquido, en el ahí queó final. En algo que fue y ya no es. Inevitablemente, las avellanas (pronúnciese arvellanas) se terminan acabando. Empeñarse en rebuscar entre las cáscaras resulta, por eso, inútil. Para cuando te das cuenta, el sitio que tenías ha venido otro a ocuparlo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app