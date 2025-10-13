Suscríbete a
ABC Premium

No ni ná

Sanidad andaluza

Si un sistema tan inmenso no logra comunicar con sus administrados la quiebra de confianza se acrecienta

Juan J. Borrero

Juan J. Borrero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La sanidad andaluza no va peor que en otros momentos y lugares. Los datos no sustentan esa valoración catastrófica que, al hilo de los fallos de comunicación de los cribados de cáncer de mama, han utilizado los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz ... para deteriorar la imagen del gobierno de la mayoría absoluta y la de su presidente, que hasta ahora parecía inmune, ante la cercanía de un año electoral. Rebajar por primera vez la media nacional del gasto sanitario per cápita tras décadas ocupando el último lugar de España es suficiente argumento como para desmontar el bulo de una sanidad infrafinanciada, a pesar de ser Andalucía una comunidad muy infrafinanciada. Si añadimos un poco de memoria, la gráfica de la aportación al gasto público en sanidad en Andalucía no ha hecho más que ascender en la última década tras aquel periodo infausto de 2008 a 2014, con María Jesús Montero en la consejería, en el que la curva de inversión cayó en 7.000 millones de euros, lastrando a posteriori todo el sistema como bien recordarán los últimos consejeros socialistas de Salud.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app