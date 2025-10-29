Suscríbete a
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Después del diluvio

En días como el de ayer, nos preguntamos si la ciudad está preparada para este tipo de trombas cada vez más comunes

Javier Macías

Javier Macías

Después del diluvio, el agua baja como un notario que certifica lo que funciona y lo que no. Como un examen, la ciudad inundada nos revela sus carencias y aciertos. Nos preguntamos qué hubiera ocurrido ayer sin los tanques de tormentas, que se llenaron hasta ... arriba en apenas 13 horas. Aquella infraestructura oculta, que no aparece en renders de grandes proyectos como los puentes o edificios, salvó claramente a buena parte del Centro y otros barrios de una riada histórica. Los 115 litros hicieron que los arroyos se desbordasen y que el alcantarillado no diera abasto. Supuraron hasta los retretes de Sevilla, que vio cómo salían flotando algunos vehículos y cubos de basura. En días como el de ayer, nos preguntamos si la ciudad está preparada para este tipo de trombas cada vez más comunes, que provocan el caos total.

