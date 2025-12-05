Suscríbete a
Cuando muera el primero

Como suele ocurrir casi siempre, con los patinetes, para que se endurezca la legislación y haya multas o penas para quienes la infrinjan hará falta una tragedia.

Francisco José López de Paz

Francisco José López de Paz

SEVILLA

Zona de Torresevilla. Miércoles poco después de las doce de la noche. Un grupo de personas se arremolina frente a la comisaría de policía para dar asistencia a alguien que se encuentra en el suelo. Es una persona joven. Diría que un menor. El patinete ... que estaba a su lado indica que el chaval ha tenido un accidente cuando lo usaba. Ese mismo día, en el puente del canal de la Expo una chica, diría que también menor, cruza con su patinete en diagonal la carretera. Mastica chicle y lleva puesto los cascos, es decir que conduce mientras escucha música. Un vehículo que tiene que frenar para no pillarla le pita pero ella ni se entera. Al día siguiente dos patinetes cruzan como locos por delante de un vehículo para adelantarlo a dos bandas, uno por la izquierda y otro por la derecha. Al rato dos personas, también jóvenes transitan con estos vehículos por la calle San Eloy esquivando a la gente que cuando increpa recibe un insulto. Los niños no lo saben pero lo que conducen es una bomba de relojería

