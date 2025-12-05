Zona de Torresevilla. Miércoles poco después de las doce de la noche. Un grupo de personas se arremolina frente a la comisaría de policía para dar asistencia a alguien que se encuentra en el suelo. Es una persona joven. Diría que un menor. El patinete ... que estaba a su lado indica que el chaval ha tenido un accidente cuando lo usaba. Ese mismo día, en el puente del canal de la Expo una chica, diría que también menor, cruza con su patinete en diagonal la carretera. Mastica chicle y lleva puesto los cascos, es decir que conduce mientras escucha música. Un vehículo que tiene que frenar para no pillarla le pita pero ella ni se entera. Al día siguiente dos patinetes cruzan como locos por delante de un vehículo para adelantarlo a dos bandas, uno por la izquierda y otro por la derecha. Al rato dos personas, también jóvenes transitan con estos vehículos por la calle San Eloy esquivando a la gente que cuando increpa recibe un insulto. Los niños no lo saben pero lo que conducen es una bomba de relojería

Como suele ocurrir casi siempre, para que se endurezca la legislación y haya multas o penas para quienes la infrinjan hará falta una tragedia. Ojalá no ocurra pero el día menos esperado un kamikaze de estos va a sufrir una desgracia. Y entonces será cuando vengan las restricciones. Dicen ahora en el Ayuntamiento que ellos ya han regulado,_que ya han quitado los patinetes de alquiler de las calles y que el Estado es quien ha comunicado las novedades legislativas. Así, el 1 de enero del año que viene la DGT hará obligatorio el uso del casco, el seguro y la matrícula. Eso habrá que verlo. La gente joven y no tanto se aprovechó en su momento del vacío legal existente y seguirá con la inercia utilizando esta manera de desplazarse como si fuera una moto sin papeles. La velocidad engancha y también el hábito de trucar el motor (hay un sinfín de talleres especializados) para que el monopatín corra más. Ahora por Reyes habrá varios centenares más circulando por Sevilla. Varios centenares de peligros sobre ruedas que veremos a ver como acaban.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Patinetes