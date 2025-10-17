Suscríbete a
sábado

Hoy empieza la nostalgia

La gente de las Tres Mil merece la atención de las instituciones para reconvertir aquello en lo que fue cuando se creó, una zona en la que la gente sin muchos recursos pudiera vivir estupendamente.

Francisco José López de Paz

SEVILLA

Tomo prestado el título del recuadro que Antonio Burgos escribió un Domingo de Ramos de la niñez. Recogió el maestro en las dos columnas de su partenón ese espíritu que invadía al sevillano cuando el primer día de la Semana Santa empezaba a terminar todo ... cuando nada había empezado. Es el sentido estoico de la vida que aflora más de lo que debiera. Pero esa nostalgia, que es así como una tristeza azucarada, sí que empieza hoy en el Polígono Sur porque es el día en el que se marcha la Esperanza. La Misión que ha llevado a cabo la hermandad en estos barrios trasciende lo puramente cofradiero. Para quienes viven en la zona, creyentes y no, se ha convertido en un fenómeno social que durante 15 días ha puesto al barrio bajo los focos de la actualidad. En estas dos semanas Lipasam ha esmerado el servicio colocando también contenedores nuevos y haciendo lo que casi nunca para que las calles no estuvieran como todos los días llenas de basura. Lo mismo esto es un error y quienes hemos ido deberíamos haber visto la realidad de estos sevillanos que viven con el estigma de la marginalidad. Pero los estigmas la mayoría de las veces son productos más de la fantasía que de la realidad.

