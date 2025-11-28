Suscríbete a
ABC Premium

sábado

Cartuja: el distrito fantasma

A la Cartuja le hace falta luz y vida. Una iluminación que haga compatible el paseo con la noche y vida porque sin ella la isla es un distrito que muere a las ocho de la tarde.

Francisco José López de Paz

Francisco José López de Paz

SEVILLA

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los lumbreras que se jactaron de que en la Cartuja no iba a construirse ni un piso deben estar ahora tan escondidos como el topo en su madriguera. En los tiempos de la Expo, hace más de 30 años, se consideraba como un valor que ... en un territorio tan amplio como este no viviera nadie. Si nadie vive no hace falta que allí se instalen ni equipamientos ni servicio. Aquello iba a ser el paraíso de las batas blancas con empresas punteras que le iban a hacer la competencia al mismísimo Silicon Valley. Varias de estas hemos tenido, incluso este periódico, ABC de Sevilla, se fabrica en el corazón de la Isla aportando el valor añadido de ser una compañía puntera en el campo de la innovación en la información. Pero cuando sale el último y cierra la puerta se encuentra con unas avenidas vacías y oscuras por las que da miedo pasar. A esto se le añade en los últimos tiempos el asentamiento de una red de delincuentes que se dedica a romper los cristales de los coches aprovechando que no hay un poli cuidando de cada uno de los aparcamientos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app