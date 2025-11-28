Los lumbreras que se jactaron de que en la Cartuja no iba a construirse ni un piso deben estar ahora tan escondidos como el topo en su madriguera. En los tiempos de la Expo, hace más de 30 años, se consideraba como un valor que ... en un territorio tan amplio como este no viviera nadie. Si nadie vive no hace falta que allí se instalen ni equipamientos ni servicio. Aquello iba a ser el paraíso de las batas blancas con empresas punteras que le iban a hacer la competencia al mismísimo Silicon Valley. Varias de estas hemos tenido, incluso este periódico, ABC de Sevilla, se fabrica en el corazón de la Isla aportando el valor añadido de ser una compañía puntera en el campo de la innovación en la información. Pero cuando sale el último y cierra la puerta se encuentra con unas avenidas vacías y oscuras por las que da miedo pasar. A esto se le añade en los últimos tiempos el asentamiento de una red de delincuentes que se dedica a romper los cristales de los coches aprovechando que no hay un poli cuidando de cada uno de los aparcamientos.

A la Cartuja le hace falta luz y vida. Una iluminación que haga compatible el paseo con la noche y vida porque sin ella la isla es un distrito que muere a las ocho de la tarde. La escasa que late se encuentra concentrada al sur donde Torre Sevilla y el Caixaforum mantienen hasta cierta hora una actividad que es compatible con la normalidad. En el sector norte, la zona universitaria genera actividad aunque con horario muy limitado. Y es necesaria mucha más para que la isla sea en realidad, como se pretende desde el Ayuntamiento, un distrito más de Sevilla y no un apéndice. ¿Pisos? Claro. Las residencias de estudiantes proyectadas en las cercanías de las Escuelas y las Facultades son un primer paso pero a todas luces se trata de algo insuficiente. Si llegan las viviendas harán falta bares, tiendas, servicios y todo lo necesario para que una familia o una persona pueda residir allí y empezar a llenar la isla de vida. Hasta que llegue, la Cartuja es el distrito fantasma de Sevilla. Y en una ciudad como esta no son necesarios más.

