Razonamiento puerco: arrojar españoles a los lobos

¿Cuál es el razonamiento del cerdo?: «arrojaré a los lobos a quienes voten por otro puerco»

Fernando Iwasaki

Fernando Iwasaki

A mediados del siglo XIX, Peter Asbjørnsen y Jørgen Moe publicaron 'Cuentos populares noruegos' (1841), donde incluyeron una historia rusa: una familia huye a través de la nieve, mientras una manada de lobos persigue incansable su trineo. La familia va arrojando enseres, equipaje y cualquier ... cosa que suponga un lastre, hasta que —a punto de ser alcanzados por los lobos— el padre decide aventar al más pequeño de sus hijos para que la manada deje escapar al resto de la familia. Aquel episodio impresionó al joven Ángel Ganivet, quien lo uso de contexto para escribir una de las frases más terribles de la historia del ensayismo español: «A veces creo que habrá que arrojar un millón de españoles a los lobos, si no queremos arrojarnos todos a los puercos». La expresión se encuentra en 'Idearium español' (1897), un libro donde la crisis nacional y la depresión personal prefiguraron el suicidio de Ganivet en Letonia, donde era cónsul.

