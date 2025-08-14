Suscríbete a
comentarios reales

La ignorancia elegida

La elección de la ignorancia es un camino que empieza a tomarse en la adolescencia y que sólo conduce a arrojar al mundo individuos necios y misántropos civiles

Fernando Iwasaki

CUANDO me instaron a pensar cuál es el muro que desearía derribar a través de mis colaboraciones en ABC, no tuve la más mínima duda: el muro de la ignorancia elegida. ¿Pero acaso se puede elegir ser ignorante? En el Primer Mundo europeo, por supuesto, ... pues hablamos de sociedades ricas con educación, sanidad y pensiones universales, con acceso libre a prensa, bibliotecas y recursos digitales, y con la libertad suficiente y necesaria como para contrastar opiniones, argumentos e informaciones. Por lo tanto, si un europeo se declara terraplanista, anticiencia o conspiranoico, no sólo está eligiendo la ignorancia, sino levantando de forma deliberada un muro contra el conocimiento, con los adobes de sus prejuicios, creencias o ideologías.

