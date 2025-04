Andalucía, teñida de azul por completo. O casi. Diga Tezanos lo que quiera o pongan en sus lamentables páginas web de resultados electorales, cuando funcionan, lo que deseen. Jamás el Partido Popular había conseguido una cuota de poder territorial como la que salió de las ... urnas el pasado 28M, que puede redondearse el próximo mes de julio con la conquista de La Moncloa por parte de Feijóo. Cogidito de la mano, por cierto, de algunos de los primeros espadas que hicieron posible hace cinco años el milagro del cambio andaluz y ahora pelean por conseguirlo en Madrid.

Como a lomos de un tanque alemán, los populares han conquistado en apenas un lustro la tierra que les fue esquiva durante décadas. Ahora, a todos los niveles. Manteniendo las plazas en las que ya gobernaban, donde la alternativa casi que ni concurre, y haciéndose con otras en las que antes, si estaban, era para recibir escupitajos.

Que corra el vino de la tierra. Pero cuando terminen el descorche, antes de que empiecen los ardores, los de Juanma Moreno deberán reparar de inmediato en la extraordinaria responsabilidad a la que hacen frente. En el histórico momento que les ha tocado timonear, para el que no van a tener excusas ni van a poder echar la culpa al empedrado. Les vale con recordar. Inopinadamente, el valioso resultado que obtuvieron en las locales de 2011 lo dilapidaron en sólo cuatro años. Córdoba, Sevilla, después el lío de Granada... Entre otras.

¿Cómo conseguir que no vuelva a ocurrir? No es cosa mala que quien parece tenerlo más claro esté en el vértice. Tanto después del arrollador resultado de 2022 como al poco de las municipales Moreno dejó sentada una cuestión que ninguno de los suyos debería olvidar. Los enormes resultados de su partido se deben mayoritariamente a «votos prestados». Andalucía, o esa buena parte a la que tanto ha costado convencer, no se ha vuelto de derechas de repente. Ni oye entera la Cope ni se ha vuelto liberal a las madrileñas maneras. El 'efecto Juanma' ha sido contundente pero no será siempre arreglalotodo universal. Y la pulsión de echar a Pedro Sánchez terminará cuando caiga Pedro Sánchez. Así que ustedes verán.