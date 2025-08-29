Suscríbete a
ABC Premium

El comercio y los malos augurios

Con la venta on line en cifras de récord, los centros comerciales siguen sumando visitantes hasta en una ciudad que defiende a muerte sus tradiciones

Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Son grandes, impersonales, albergan franquicias y tiendas construidas en serie por las grandes distribuidoras, no ofrecen una experiencia auténtica ni alta gastronomía, pero resultan irresistibles. Cinco años después de la pandemia, cuando la sentencia de muerte de los centros comerciales de Sevilla y de medio ... mundo estaba firmada, resurgen con más fuerza que nunca. Con el comercio electrónico en cifras de récord, que activa cada día miles de plataformas de venta on line, estos gigantes monumentos al consumo siguen sumando visitantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app