El otro día me desperté a las cinco de la madrugada y supe de inmediato que no conciliaría el sueño. Certificar esta triste realidad me desesperó. Hay algo indecente cuando un solterón con aspiraciones pequeñoburguesas abre los ojos tan temprano porque, a esas horas hóstiles, ... tampoco vas a salir del acogedor lecho, eso sería realizar un acto contra natura. Por lo tanto, yaces agusanado y entonces la sesera carbura marcianadas y, lo que es peor, establece asociaciones de ideas abracadabrantes. De repente, me pregunté: «¿Santos Cerdán habrá leído a Flaubert?« A mí también me sorprendió este arrebato, desde luego, pero así trabaja el cerebro en ciertas ocasiones, qué le vamos a hacer.

No entiendo qué podría unir a don Santos con Flaubert. Tampoco creo que un político esté obligado a leer al autor de 'Madame Bovary'. Pero a esas alturas ya me había venido arriba y pensé que, a lo mejor, nos echaríamos unas risas si les obligásemos a realizar un pequeño test de culturilla general... Don Santos igual tiene mucha chispa, por parafrasear a Baroja cuando pronunció que Rubén Darío tenía mucha pluma, pero no parece que ande empollado ni de Flaubert ni de Azorín. Seguí en plena ebullición porque irrumpió en mi teatrillo nebuloso de pérfido madrugón Alfonso Guerra, uno que puso de moda entre los 'progres' a Mahler. Un político, en efecto, era capaz de generar corrientes de ese fuste y esto hoy se nos antoja increíble. Y Leopoldo Calvo-Sotelo gastaba vastísima cultura, por ejemplo. Zapatero, reconvertido en hincha mitinero, calificó a don Santos de «Súper Santos Cerdán» y, claro, acudió hasta mi mente atribulada una referencia a 'Súper Ratón', el de los dibujos animados que aconsejaba vitaminarse y vigorizarse. Igual 'Súper Santos', el astuto negociador, bebió de las fuentes de 'Súper Ratón'. Algo es algo. A las siete escapé del lecho y de tan absurdos pensamientos. Para redondear el delirio, hice treinta abdominales. Otra locura, lo sé. Hoy camino como Chiquito de la Calzada por las agujetas. Espero dormir mejor.

