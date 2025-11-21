Con lo de la sentencia que certifica la malicia del fiscal general, me resultó especialmente entrañable la respuesta pronunciada por ese cráneo privilegiado (¡y tanto!) que responde al nombre de Óscar López. Le abordaron cuando la cosa estaba fresca, y el señor López masculló: «Me voy a morder la lengua y voy a ser prudente…» ... Traducción: voy a esperar a que me pasen el argumentario no sea que la pifie. Una pena, porque su imprudencia es nuestra alegría. No olvidemos que el señor López, en ocasiones, es un hombre pegado a una desconcertante amnesia. Recordemos que, en un debate, no encontró la tercera razón para votar al PSOE. Balbuceó, emitió risita conejil como aquellos concursantes del 'Un, dos, tres...' que se quedaban en blanco y nada, que no logró perforar de su mollera la famosa tercera razón. De todos modos, mérito si tuvo, pues desplegar un par de razones para votar a ese partido destila enorme esfuerzo. Yo no conseguiría pescar un solo motivo.

En cualquier caso, uno ignoraba la cantidad de zurdos anclados a la mamandurria política que se permiten vociferar acerca de una sentencia que no han leído. Y aunque la lean, no van a entender ni papa porque su sectarismo les impide un mínimo razonamiento. Irene Montero, la del latisueldo europeo, la del casoplón, proyecta espuma desde su larga lengua y habla de «golpismo». Precisamente ella que defiende a golpistas como Maduro o como los de Cuba. Sus compañeros ideológicos tampoco se andan con paños calientes. Mismamente los alucinados de Compromís consideran que «el franquismo no ha muerto». Oh, qué pillines. Como uno se encajó gozoso, cuando chavalín, las obras completas de Karl May, les aplica lo que sentenciaba el noble indio Winnetou del hombre blanco y su afición a la trola sanchista; esto es: «la lengua del hombre blanco está bifurcada». Si los hombres y las mujeres blancas pertenecen al lado bermellón de la vida, la bifurcación lingual es triple. Y, como apuntaba el poeta, esperemos que el señor López no se muerda la lengua no sea que se envenene.

