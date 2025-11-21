Suscribete a
Ramón Palomar

Ramón Palomar

Con lo de la sentencia que certifica la malicia del fiscal general, me resultó especialmente entrañable la respuesta pronunciada por ese cráneo privilegiado (¡y tanto!) que responde al nombre de Óscar López. Le abordaron cuando la cosa estaba fresca, y el señor López masculló: «Me voy a morder la lengua y voy a ser prudente…» ... Traducción: voy a esperar a que me pasen el argumentario no sea que la pifie. Una pena, porque su imprudencia es nuestra alegría. No olvidemos que el señor López, en ocasiones, es un hombre pegado a una desconcertante amnesia. Recordemos que, en un debate, no encontró la tercera razón para votar al PSOE. Balbuceó, emitió risita conejil como aquellos concursantes del 'Un, dos, tres...' que se quedaban en blanco y nada, que no logró perforar de su mollera la famosa tercera razón. De todos modos, mérito si tuvo, pues desplegar un par de razones para votar a ese partido destila enorme esfuerzo. Yo no conseguiría pescar un solo motivo.

