Las convicciones morales no se exhiben ni se utilizan como un arma arrojadiza contra los demás. Desde Sócrates hasta hoy, hay muchos ejemplos de personas que pagaron un alto precio por sus principios. Uno de los últimos ha sido el de Ilan Volkov, el director ... israelí que interrumpió un concierto en el Royal Albert Hall para protestar contra la masacre de Gaza.

Volkov se dirigió a los espectadores para denunciar –en su condición de ciudadano del Estado de Israel y de judío– la política criminal del Gobierno de Netanyahu, subrayando que no puede ser cómplice del asesinato de miles de inocentes. Al ser increpado por algún asistente, Volkov pidió que le dejaran hablar y afirmó que el público sería libre de denostarle o maldecirle al término de su breve intervención. No insultó a nadie, ni esgrimió ninguna superioridad moral, se limitó a decir que su conciencia le obliga a no permanecer en silencio. Días después, fue arrestado en su país por una protesta.

Europa ha permanecido pasiva ante esta matanza durante muchos meses, pero comienza a despertar de su letargo. El embargo de venta de armas, la suspensión de los acuerdos comerciales y el reconocimiento del Estado palestino son pasos importantes que han provocado la ira de Netanyahu. Pero lo más importante son las movilizaciones masivas en muchas ciudades que sí sirven para aumentar la presión contra el Gobierno israelí.

Las protestas son necesarias para detener la masacre, sea un genocidio o crímenes de guerra. El debate semántico no debería ser utilizado para dividir a quienes salen a la calle para defender a la población palestina. Y ello es compatible con el repudio del terrorismo de Hamás y sus secuestros. Si Netanyahu es responsable de un genocidio, Hamás propugna el exterminio del pueblo judío en Israel.

No hay que ser muy observador para darse cuenta de la asimetría de quienes justifican a unos y condenan las acciones criminales de los otros. Como la vida de un judío vale lo mismo que la de un palestino, resulta necesario rechazar con la misma firmeza el uso desproporcionado de la fuerza de Netanyahu y el terrorismo islamista.

La protesta de Volkov fue ejemplar porque fue pacífica y llevada a cabo por un imperativo ético. Si queremos detener lo que está sucediendo en Gaza, resulta esencial no recurrir a métodos violentos ni convertir el repudio en un arma de demonización del adversario político. Sánchez, que ha acertado en sus medidas diplomáticas contra el Gobierno de Netanyahu, ha caído en la tentación de usar este asunto para desgastar al PP.

El drama humanitario trasciende, a mi juicio, los debates ideológicos y partidistas. Hay que parar la masacre porque es inaceptable y obscena, porque el exterminio que estamos presenciando es repugnante e inmoral. Basta con eso.