El Ejército israelí intensifica su avance en Gaza con la entrada de más tanques

Israel avanza en su ofensiva terrestre para tomar Gaza. Una semana después de iniciar su incursión en la ciudad, donde se calcula que quedan al menos 500.000 personas, más tanques han «comenzado a ingresar» en la capital, tal y como ha informado el portavoz del Ejército en árabe, Avichay Adraee, este domingo en un mensaje publicado en X.

Se trata de los tanques de una tercera división, la 36, tal y como señalael portavoz del ejército israelí, que acompaña su mensaje con imágenes de distintos tanques israelíes.

Los nuevos vehículos blindados han entrado en la ciudad de Gaza, informa Adraee, como parte de la Operación Gedeón 2 - como denomina el ejercito israelí a su ofensiva para invadir Gaza-, «dos semanas después de aumentar la preparación para la nueva fase de combate».

#عاجل الفرقة 36 تدخل إلى مدينة غزة



⭕️بدأت قوات الفرقة 36 الدخول إلى مدينة غزة في اطار عملية عربات جدعون 2 وذلك بعد أسبوعين من رفع الجاهزية للمرحلة القتالية الجديدة.



⭕️على مدار الايام الأخيرة هاجمت قوات الفرقة عشرات الأهداف الارهابية في قطاع غزة لعزل منطقة القتال وتمكين قوات… pic.twitter.com/FZFhqf7sX9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 21, 2025

No es la primera vez que los tanques penetran en Gaza. A lo largo de esta semana ya lo hicieron vehículos blindados de otras dos divisiones. El portavoz del ejército israelí ha señalado, además, que en los últimos días «las fuerzas de la división han atacado docenas de objetivos terroristas en la Franja de Gaza para aislar la zona de combate y permitir que las fuerzas de la división entren en el terreno».

De forma paralela, vecinos gazatíes han denunciado la utilización de nuevo de vehículos blindados cargados de explosivos para destruir edificios. Concretamente, han empleado esta táctica en un ataque contra viviendas civiles en el barrio de Tal al Hawa, en el suroeste de la capital gazatí.

Al menos 75 muertos durante la jornada del sábado

Israel avanza en su ofensiva en la ciudad de Gaza y amenaza a los cientos de miles de personas que quedan allí con el uso de «una fuerza sin precedentes». El balance de palestinos muertos en la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza se sitúa ya en casi 65.300, según han denunciado este domingo las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Tal y como señalan, durante las últimas 24 horas se han confirmado 75 fallecidos y 304 heridos, si bien se teme que la cifra sea mayor. «El balance de la agresión israelí ha aumentado a 65.283 mártires y 166.575 heridos desde el 7 de octubre de 2023», ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí en un mensaje en su cuenta en Telegram.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', al menos 41 personas han muerto a manos de las tropas israelíes desde la madrugada de este domingo, una cifra que incluye únicamente a los cadáveres trasladados a los hospitales que siguen operativos, sin que las autoridades hayan dado por ahora una cifra oficial de fallecidos durante la jornada.

Además se ha informado de la muerte de ocho personas, incluidos cuatro niños, en bombardeos de la aviación israelí sobre un grupo de palestinos cerca de la clínica de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza.