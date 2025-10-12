Suscribete a
ABC Premium
Feria de Otoño
Tarde histórica en Las Ventas: dos orejas de Morante, fea cogida, Puerta Grande y se corta la coleta
Directo
Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad

CAFÉ CON NEUROSIS

Un mal día para Rufián

Menos mal que el portavoz de ERC en el Congreso está acostumbrado a sinsabores y los tiene asumidos

Sociedades al servicio de ideologías

Inquietantes detalles

Luis del Val

Luis del Val

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ayer, fue un mal día para el Ilustrísimo don Juan Gabriel Rufián Romero, portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, en el Congreso. Precisamente, en sede parlamentaria, se quejó de los gastos que suponía la mascota de la Legión –la cabra– frente a la alegría ... que le producía el millón de euros que nos costó el buque que acompañó a la flotilla festiva, que se fue de excursión hasta las costas de Israel, y los pasajes de los aviones para su regreso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app