Última hora
Santos Cerdán sale de la cárcel tras cinco meses interno

sala de máquinas

¿Y esto quién lo paga?

Hay que ser muy tonto o muy largo para que no te asalte la incongruencia entre lo que se gana y lo que se gasta

El sanchismo mediático

Que los valencianos voten

Julián Quirós

Julián Quirós

Allí estaban algunos de los cuadros y altos cargos de Ferraz. En la fiesta de inauguración de la nueva vivienda de Santos Cerdán en uno de los mejores barrios de Madrid (3.000 euros mensuales de alquiler), un pisazo totalmente reformado, con el mobiliario ... recién comprado. Allí estaban muchos de los que conocían el sueldo de Cerdán en el PSOE, pero viendo que las cuentas no cuadraban, ninguno de ellos se hizo la famosa pregunta de Pla cuando vio por primera vez las luces nocturnas de Manhattan, a mediados de los cincuenta: «¿Y esto quién lo paga?». O quizá sí se la hicieron, para sí, porque hay que ser muy tonto o muy largo para que no te asalte la incongruencia entre lo que se gana y lo que se gasta. Por tanto, si nadie quiso tomar cartas en el asunto, sólo puede deberse a que ya entonces había puntos turbios en el Partido Socialista relacionados con el dinero. Pero qué iban a hacer los pobres, sino callar y taparlo… si acababan de llegar al poder gracias a una moción de censura contra la corrupción.

