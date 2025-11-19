Allí estaban algunos de los cuadros y altos cargos de Ferraz. En la fiesta de inauguración de la nueva vivienda de Santos Cerdán en uno de los mejores barrios de Madrid (3.000 euros mensuales de alquiler), un pisazo totalmente reformado, con el mobiliario ... recién comprado. Allí estaban muchos de los que conocían el sueldo de Cerdán en el PSOE, pero viendo que las cuentas no cuadraban, ninguno de ellos se hizo la famosa pregunta de Pla cuando vio por primera vez las luces nocturnas de Manhattan, a mediados de los cincuenta: «¿Y esto quién lo paga?». O quizá sí se la hicieron, para sí, porque hay que ser muy tonto o muy largo para que no te asalte la incongruencia entre lo que se gana y lo que se gasta. Por tanto, si nadie quiso tomar cartas en el asunto, sólo puede deberse a que ya entonces había puntos turbios en el Partido Socialista relacionados con el dinero. Pero qué iban a hacer los pobres, sino callar y taparlo… si acababan de llegar al poder gracias a una moción de censura contra la corrupción.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión