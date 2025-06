Los ministros no están pendientes de servir a los ciudadanos, sino atentos a las apetencias y necesidades del inquilino de la Moncloa, al que le deben el cargo

Le contestó Felipe González a Oneto en la víspera del triunfo del 82 que «el cambio es que España funcione». Casi medio siglo después, España está dejando de funcionar. De la mano de otro líder del PSOE España avanza hacia el contracambio, en los institucional ... y en lo administrativo. Ocurre que cuando un proyecto político apenas se sustenta en el mero ejercicio del poder y la ambición personal, pasado un tiempo la maquinaria en efecto deja de funcionar. Se paraliza. La encuesta de GAD3 para ABC refleja cómo el sanchismo se ha desentendido de sus obligaciones: empeora el problema de la vivienda, no se responde a la corrupción, bajan las oportunidades laborales reales más allá del funcionariado, los servicios públicos se deterioran, sea en la Renfe o los aeropuertos, el Estado es torpe ante una catástrofe como la dana, etc. El diagnóstico apunta a unos ministros que no están pendientes de servir a los ciudadanos, sino atentos a las apetencias y necesidades del inquilino de la Moncloa, al que le deben el cargo.

