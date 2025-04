A Sánchez le acaba de llegar otra letra para seguir en La Moncloa. ERC reclama más dinero para Cataluña. Ese es el precio. Un chantaje. Illa dice que Cataluña está maltratada en la financiación autonómica, pero es falso. Recibe por encima de la media. De ... hecho, Murcia, Valencia y Andalucía están peor financiadas, su maltrato es mayor si nos ceñimos al lenguaje de Esquerra. Aunque Sánchez no está pensando en darle a esos territorios una financiación 'singular'; lo que ocurre es que unas personas ricas quieren ser mejor compensadas que otras personas igual de ricas de otras comunidades. Afirman que no pueden ser la tercera aportadora al sistema y recibir por debajo del puesto décimo. Pero Madrid aporta más que Cataluña; ¿tampoco le va a dar Sánchez a Madrid o Baleares una financiación 'singular' aunque entregan a la bolsa común más de lo que reciben? Claro que no. Lo de Cataluña sólo se explica en que disponen de un botón nuclear que puede poner fin a la carrera política de Sánchez. No hay nada más, es así de sangrante.

