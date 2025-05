El nuevo Papa es una incógnita para la humanidad, como todos los que llegan de primeras a un puesto de primer orden, pero es que en el caso de los pontífices hasta cambian de nombre como manera de simbolizar que hay un antes y un ... después de la elección, que todo obispo venido a Papa es de facto un hombre nuevo. No podemos pues saber lo que nos llega pero necesitamos encajarlo cuanto antes; alguien dijo que los humanos somos «animales clasificadores». Uno piensa que la Iglesia moderna no suele equivocarse en la elección de su líder; sea por el Espíritu Santo o por esa inteligencia invisible, colectiva, que empuja al cónclave hacia la decisión correcta, al perfil adecuado para cada época. Prevost ha sido recibido con entusiasmo, fervor, agrado o confianza, tanto entre los distintos sectores católicos como por los no creyentes. Unos ven continuidad con Francisco, otros arraigo a los evangelios y la doctrina social y otros la posibilidad de la conciliación interna. «La paz». No cabe mejor bienvenida a León XIV.

