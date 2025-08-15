Suscribete a
Cuatro miembros de la UME heridos en el incendio de Yeres (León)
Lambán, el anarquista que se enamoró de Felipe y se despidió enfrentado a Sánchez

En manos de alimañas

Han promulgado una desquiciada ley ecolojeta de 'Restauración de la Naturaleza' que pretende devolver a un «estado salvaje»

Los católicos ante el sionismo (y III)

carbajo & rojo
Juan Manuel de Prada

Escribo estas líneas desde mi patria chica, una vez más abrasada por los incendios. «Zamora lleva por nombre, / Zamora la bien quemada. / De un lado arde Sayago, / del otro se quema Tábara, / Culebra, Valles y Aliste, / y a nadie le importa nada. / Zamora lleva por ... nombre / Zamora la bien callada. / Durante años herida / y ahora abandonada». Ha sido una maestra zamorana, Paula González, quien ha escrito este desgarrador romance que los zamoranos recitamos, entre la rabia y el desaliento, cada vez que el fuego vuelve a abrasar nuestra tierra moribunda, víctima de la desidia y el abandono de las alimañas que nos gobiernan, que en estos días, mientras España se achicharra, vuelven a echarse las culpas los unos a los otros, como en noviembre hicieron con las inundaciones valencianas, como hacen siempre que su inepcia e irresponsabilidad siembran dolor y muerte entre el pueblo sufrido y esquilmado.

