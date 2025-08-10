Suscribete a
el ángulo oscuro

Si en general los manifiestos me dan grima, el último de apoyo a Sánchez me produjo incluso repugnancia moral

Juan Manuel de Prada

Juan Manuel de Prada

Siempre me ha parecido despreciable –tal vez porque desconfío instintivamente de las comanditas y las opiniones al alimón– la querencia irrefrenable que muestran algunas personas del gremio «intelectual» o artístico, siempre dispuestas a firmar manifiestos en defensa de causas variopintas. Tal vez porque llevo ... más de treinta años escribiendo a pecho descubierto, arrostrando las consecuencias poco gratas de la disidencia, que se sustancian en una soledad creciente; pero el buey suelto, aunque sea un buey apestado, bien se lame. Además, considero que Dios nos hizo a todos distintos; por lo tanto, no creo que pueda haber un mogollón de personas que opinan lo mismo sobre un asunto, por muy afines que sean. Y, en fin, la adhesión a un manifiesto diluye la responsabilidad de los firmantes: no es lo mismo firmar personalmente una diatriba denostando a tal o cual gobernante que suscribir un manifiesto en el que los denuestos se reparten entre doscientos; tampoco es lo mismo actuar de turiferario de tal o cual gobernante a título personal que fundirse en la nube de incienso que prodigan en comandita doscientos turiferarios. Firmar manifiestos, a la postre, es un oficio de cobardes, arrimadizos y gregarios.

