El problema no es sólo que Zapatero mintiera sino la sospecha de que hoy se sigan cumpliendo ciertas cláusulas secretas

Ignacio Camacho

Veinte años no eran nada para Carlos Gardel, pero en la posmoderna cultura de la instantaneidad son un abismo del pasado. Según de lo que se trate, claro, porque la volatilidad memorial es selectiva en función de su utilidad política en el presente, de modo ... que los crímenes del terrorismo vasco pertenecen a un remoto ayer mientras, por ejemplo, la guerra civil continúa formando parte del debate contemporáneo, al igual que el cincuentenario de la muerte de Franco. Sucede sin embargo que de vez en cuando sale a la luz algún documento archivado que devuelve la historia reciente de España al primer plano. Y se conocen detalles de la negociación con ETA, pongamos por caso. La metáfora del cartero que vuelve a llamar tras pasar de largo.

