Las ideas dominantes en el debate público obedecen a modas pasajeras. Al igual que las faldas se alargan o se acortan según directrices cuyo origen nunca se conoce, lo mismo ocurre con el pensamiento político. En los últimos años solo se ha hablado de la ... globalización como fin último de nuestra nueva civilización universal. A esta globalización, que parecía inevitable e imposible de controlar, se le sustituye hoy el concepto de desglobalización. En lugar de elegir entre una u otra, me parece que lo que caracteriza a nuestra época es la coexistencia de la globalización y la desglobalización, al mismo tiempo, al mismo ritmo. ¿Cómo es esto posible? Hay que retroceder y preguntarse: ¿cuándo se impuso el término «globalización»? Si tuviera que elegir una fecha arbitraria, diría que en 2001. Ese año, China se unió a la Organización Mundial del Comercio y se convirtió en socio de pleno derecho de todos nuestros intercambios. Sin embargo, China parecía el único reducto de resistencia económica y cultural a la ola globalista.

A partir de la década de 2000, Internet, dominado además por el idioma inglés, permite a todo el mundo comunicarse con todo el mundo con extrema facilidad y a un coste módico. Internet parece entonces la culminación y el cemento de una civilización mundial, incluso en los países más remotos y pobres. A partir de 2001, todo el mundo habla con todo el mundo, en el mismo idioma. Todo el mundo compra de todo a todo el mundo, todo el mundo se viste de la misma manera, piensa más o menos lo mismo y adopta una concepción de la felicidad bastante materialista, rechazando como arcaica cualquier metafísica o visión religiosa de nuestra existencia. La felicidad a partir de ahora será democrática, capitalista, materialista, individualista. La vida en pareja, los amores duraderos o pasajeros, la igualdad de género están en vías de globalización. Las normas tradicionales de las sociedades no occidentales se están rompiendo bajo el efecto del feminismo procedente de Occidente y generalizado a través del cine u otras formas de comunicación.

¿Cuándo se produjo el cambio que hoy permite plantearse una desglobalización? La reacción proviene esencialmente de China y Rusia. Con la llegada al poder de Xi Jinping en 2013, este da la espalda a sus predecesores y rehabilita la ideología comunista, que se convierte en enseñanza obligatoria. Xi exalta un nacionalismo chino que tiene normas y aspiraciones totalmente opuestas a las del resto del mundo. El liberalismo, odiado por Xi Jinping, sería una forma de imperialismo totalmente ajena a la civilización china. Se vuelve a Confucio, infinitamente maleable, para retener solo el principio de autoridad como fundamento de la sociedad china. A la globalización, China opone, por tanto, su versión de la desglobalización. Sin embargo, con una limitación: por mucho que la globalización resulte atractiva para la juventud mundial, el modelo chino no atrae a nadie fuera de China, y tal vez ni siquiera dentro de China. El otro polo de desglobalización es, evidentemente, Rusia. Desde el momento en que Putin decide que Rusia encarna una civilización superior a la occidental, califica la globalización de degeneración cultural. Como alternativa, propone un modelo ruso, autoritario, religioso y nacionalista.

De repente, y de forma inesperada, con la llegada de Donald Trump al poder para un segundo mandato, Estados Unidos, que fue el punto de partida de la globalización, se une al bando de la desglobalización. Esto se manifiesta en el cierre progresivo de las fronteras al intercambio de bienes y mercancías, pero también a la libre circulación de viajeros, no solo de inmigrantes ilegales. La lista de países totalmente prohibidos para residir en Estados Unidos se alarga, en general países africanos o musulmanes. Para Trump, la globalización es blanca donde no debe existir. Esto crea en este momento una situación cómica en la intersección de la globalización y la desglobalización. ¿Cómo podrá el Gobierno de Estados Unidos acoger los Juegos Olímpicos en Los Ángeles dentro de tres años, cuando estos son globalistas por naturaleza? ¿Cómo podrán entrenar y participar los atletas procedentes de países prohibidos en Estados Unidos? Avergonzado por esta contradicción entre globalización y desglobalización, el Gobierno de Trump está considerando elaborar una lista de atletas que tendrán derecho a entrar en Estados Unidos y participar en esta fiesta globalista por definición. Tomemos el caso de Zimbabue. Los ciudadanos de Zimbabue prácticamente ya no tienen derecho a entrar en Estados Unidos; se les deniega cualquier visado. Pero un atleta zimbabuense, siempre que sea reconocido como atleta y como zimbabuense, se beneficiará de una exención. ¿Vendrá a Los Ángeles con entusiasmo?

En este conflicto entre globalización y desglobalización, los próximos días serán significativos . Con motivo de la cumbre en Alaska entre los presidentes ruso y estadounidense , ¿se han unido a los principios globalistas del respeto de las fronteras y los pueblos? Lo que defienden los europeos. ¿O se pasarán al bando de la desglobalización renunciando al derecho internacional y a la voluntad de los pueblos? Evidentemente, cabe temer lo peor, es decir, una asociación de circunstancias entre los nacionalistas de ambos bandos. Pero sean cuales sean las decisiones que se tomen, suponiendo que se apliquen, me parece que la desglobalización es una lucha de retaguardia. Esta desglobalización expresa sobre todo la voluntad de poder (y de corrupción) de las élites actualmente en el poder; no creo que refleje las aspiraciones de los pueblos. Tomemos un ejemplo trivial: la música popular. Hay estrellas mundiales 'made in USA' como Beyoncé o Lady Gaga que gozan de unanimidad en todos los continentes. No es tanto su calidad lírica lo que garantiza su popularidad, sino lo que encarnan: un mundo joven, unido y festivo. Sin embargo, no conozco ninguna Beyoncé o Lady Gaga china, norcoreana o rusa. Si existieran, no tendrían derecho a expresarse en su país, y aún menos posibilidades de exportarse. Y volviendo a una teoría que se expresa a menudo en esta crónica, al final, la tecnología determina la orientación de las civilizaciones. Internet ha creado la globalización. Por mucho que los regímenes autoritarios multipliquen los obstáculos para su consulta, los internautas saben mejor que sus censores cómo sortear los muros electrónicos. La irresistible irrupción de la inteligencia artificial reforzará aún más el poder de esta comunicación instantánea. La inteligencia artificial dibuja el mundo del futuro, nos guste o no. Este modo globalizado ignorará las fronteras y los regímenes autoritarios. Impondrá una lengua común; no me refiero al inglés, sino a las normas culturales a las que se sumarán la mayoría. Todos aspirarán, especialmente las generaciones más jóvenes, a una misma versión de la felicidad que se puede cuestionar, pero que será globalista. La desglobalización da que hablar, pero es la globalización la que gana.