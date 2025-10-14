Suscribete a
La Europa que ignora Bolaños

Pese a los graves reparos que Bruselas presenta a la 'reforma Bolaños', el Gobierno se declara en rebeldía y se enroca en la táctica de lo que Europa presenta como una amenaza al Estado de derecho

Europa vuelve a ser una coartada de usar y tirar en el discurso del Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando ha necesitado una excusa para modificar leyes penales a su gusto –la supresión del delito de sedición, la modificación de la malversación– siempre se ha refugiado ... en que era una exigencia para homologarnos a Europa, aunque tal homologación fuera una falacia de La Moncloa. Cuando Europa no le conviene, el Gobierno directamente se declara en rebeldía y se enroca en la táctica que lo está presentando en Bruselas como una amenaza al Estado de derecho, con la expectativa de las próximas sentencias europeas sobre la ley de Amnistía. El Consejo de Europa también ha alertado de los graves problemas que pesan sobre la independencia judicial en España. No lo hace con lenguaje partidista ni tremendista, pero su mensaje es muy claro, similar a los informes de la Comisión Europea. Lo que el Gobierno desprecia es la existencia de un principio de legalidad europeo sobre lo que ha de entenderse por independencia judicial. Y en este principio de legalidad no encaja la elección parlamentaria de los doce jueces y magistrados que se integran como vocales en el CGPJ. La última renovación de este órgano constitucional fue un acuerdo entre el Gobierno y el PP, auspiciado por la Comisión Europea, en un marco que incluía también el encargo al nuevo órgano de gobierno de los jueces de una propuesta de reforma de la elección de sus vocales judiciales. Este encargo quedó plasmado en la disposición adicional de una ley orgánica publicada en agosto de 2024 y que ponía una condición muy clara al nuevo sistema de designación de los vocales del CGPJ: tendría que ser evaluada positivamente por el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea y ser acorde «con los mejores estándares europeos».

