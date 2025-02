Alberto Núñez Feijóo matizó ayer sus afirmaciones sobre la revalorización de las pensiones en los gobiernos del PP. El candidato reiteró lo que ya sostuvo en el cara a cara con Sánchez cuando dijo que «siempre hemos revalorizado las pensiones con el IPC». Esto no es así porque, como le recordaron en TVE, tanto en 2012 como en 2013, la crisis económica no permitió subirlas según el IPC y en 2016 ya no estaba en vigor la obligación de hacerlo según la inflación por una reforma del mismo PP.

Lo que sí es cierto es que el PP nunca congeló las pensiones, como sí hizo el Gobierno de Zapatero en 2010, con el voto del diputado Sánchez, aunque éste dijera en el debate que era «una falacia». Es cierto que el presidente no ha matizado sus palabras, pero Feijóo debe ser extraordinariamente riguroso en sus expresiones públicas, sin caer en ambigüedades, porque venimos de un modelo perverso donde el Gobierno ha construido la verdad oficial sobre mentiras permanentes.