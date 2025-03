Los cambios de configuración social y demoscópicos son lentos, pero no podrá decirse que no estaban avisados con décadas de antelación

Los datos del INE vuelven a alertar sobre el invierno demográfico y sobre la severidad del progresivo envejecimiento de nuestro país por la falta de nacimientos. Entre 2023 y 2041, la población española habrá caído la friolera de 20 puntos, y solo un crecimiento exponencial de la inmigración permitirá que dentro de quince años seamos cuatro millones más de habitantes que hoy. A su vez, los 14.000 centenarios que España tiene ahora serán 226.000 dentro de cinco décadas, lo cual vuelve a incidir en un debate nunca resuelto por imprevisión e indolencia, como es la sostenibilidad de un sistema con su población notablemente envejecida. Los cambios de configuración social y demoscópicos son lentos, pero no podrá decirse que no estaban avisados con décadas de antelación. Afectarán a la sanidad, a las pensiones, a la dependencia, a relaciones laborales mucho más longevas... y no se están poniendo los mimbres para asegurar un modelo que apunta a quebrar incluso antes de crecer.