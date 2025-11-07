Suscribete a
Los huevos fritos de Don Juan Carlos

Todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás viene después y casi no importa: la dinastía, la historia, cómo se portó él con España y cómo este país, de natural cainita, se portó con él: primero está el huevo como testimonio de linaje y patrimonio

Chapu Apaolaza

En su biografía real, que tenemos que leer en Francia como los catalanes van a Francia a ver toros y antes íbamos a ver películas de pelambre, Juan Carlos I confiesa que una de sus pocas satisfacciones familiares consiste en disfrutar la compañía de su ... nieto mayor Felipe Juan Froilán, que llegó a Abu Dabi en 2023. Su Majestad da consejos a su nieto, entre ellos las lecciones sobre cómo hacerse un huevo frito. «Hazte huevos fritos, son buenos y fáciles. No olvides poner un poco de aceite de oliva cuando calientes la sartén», le recomienda en una invitación de la que han hecho chanza algunos analistas y que a mí me resulta fundamental.

