No hay inteligencia artificial sin matemáticas. Luego le podemos poner todas las capas, muy necesarias, de entrenamiento en humanidades, para amueblar cabezas. Pero el lenguaje universal, por debajo, de la IA, son las matemáticas. Cuando China lanzó DeepSeek, el fundador de Telegram, Pavel Durov, ... alabó el mimo que los chinos ponen a la excelencia en la docencia de las matemáticas. Cabe recordar que, en 'La Gran Apuesta', la peli basada en el libro de Michael Lewis sobre aquellos pocos que destaparon y vieron venir la crisis financiera de las hipotecas basura, uno de los protagonistas, para dar credibilidad a su tesis, echa mano de un analista chino del que dice que ha sido olímpico de matemáticas. El otro día, convocados por la Fundación Ramón Areces, varios expertos en IA y ciencias exactas subrayaron la importancia de la formación en matemáticas para tener algo que decir en el campo que está definiendo en parte nuestro futuro.

Casi a la vez, la Unesco hacía público su informe sobre los docentes en el mundo. Y en España donde, alertaba, hay una «escasez significativa» de profesores de matemáticas, hasta el punto de que en 2023 se habían quedado 700 plazas sin cubrir, según el Monitor de la Educación y la Formación de la UE. No es un fenómenos nuevo. La Real Sociedad Matemática Española lleva varios años advirtiendo sobre el asunto y lo ha hecho hasta en el Congreso.

En Reino Unido, hace años, se decidió pagar pluses a los docentes que quisieran dar matemáticas en destinos poco atractivos. ¿Estamos preparados aquí para ese debate? ¿Aceptaríamos pagar más a profesores de asignaturas que sufren escasez de personal? Si no optamos por esa vía de los incentivos económicos, ¿qué otras alternativas se están planteando?

«Es un problema serio», dijo Mayte Ortiz, directora general de la Fundación SM, en la presentación del informe. Problemas serios. ¿Se está ocupando de ellos Pilar Alegría, ministra de Educación, o le preocupan problemas más sonrojantes?

Este sábado, en la Complutense, se vuelve a celebrar el concurso de primavera de matemáticas, un torneo de solera de esos que no aparecen en series sobre adolescentes perturbados. Cientos de niños acudirán a devanarse los sesos con problemas que le ponen maravillosos profesores voluntarios a los que les gusta retar en la excelencia. Hace unos años, Sánchez, de visita a un centro de Save the Children en Vallecas, les contó a los niños que él no era muy bueno en matemáticas. Les dijo que cualquiera podía llegar a presidente del Gobierno. Con unos números que no le salen en el Congreso, apañando una cifras en el rearme sin recortar gasto. En enero de 2024, ante los preocupantes resultados de España en las pruebas internacionales de matemáticas, prometió 900 millones en planes de refuerzo escolar. Como se prorrogaron los Presupuestos, la cifra nunca llegó a eso.

China tiene 185 medallistas de oro en matemáticas. España, ocho de plata. Con mucho mérito. Pese a todo. Pero, sin profesores de matemáticas, problema serio, el palmarés no parece que pueda mejorar.