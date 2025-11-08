Suscribete a
Dos humillaciones

«Esta historia culmina con la asombrosa rectificación de Albares, pidiendo perdón a México, como siempre en los virajes de Sánchez, sin análisis previos y cobarde, puesto que si había que pedir perdón, le tocaba a él»

Antonio Elorza

A mi querida Martha B.

Empecemos por subrayar la importancia del rigor en las designaciones, que en este caso obliga a establecer la distinción entre indigenismo e indianismo. En ambos casos, hay un denominador común que es la preocupación por la suerte de los indígenas, ... siempre sometidos en los procesos de colonización y a los resultados negativos de los mismos. La diferencia reside en que el indianismo parte de asumir y organizar el movimiento indígena, a partir de si mismo, en tanto que el indigenismo supone siempre su organización desde el exterior del mundo autóctono, por los grupos sociales dominantes, y en muchas ocasiones para integrarlo en un proyecto propio.

