El adelanto del congreso del PP ha provocado un hervidero interno de quinielas sobre los posibles cambios que Alberto Núñez Feijóo tiene en su cabeza. Génova traslada la idea de que el cónclave servirá para lanzarse como alternativa, pero el líder prepara relevos en ... tres tiempos: el congreso, después y para las listas electorales. Y este cronograma permite anticipar que, si bien está buscando perfiles de gobierno, no va a presentar en julio el famoso ejecutivo en la sombra que se considera cada vez más necesario para marcar con éxito a Pedro Sánchez y su corte de ministros.

Para el congreso quedan menos de dos meses y muchas quinielas tienen un común denominador: el ascenso de 'sorayos'. ¿Significa eso que se vuelve a contar con la exvicepresidenta? No. Significa que Alberto Núñez Feijóo consulta con José María Aznar pero también con Mariano Rajoy y que éste último está proponiendo nombres del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría. Se trataría de introducir perfiles técnicos y solventes como gestores, 'sorayos', que convivan con discursos fuertes como el de Cayetana Álvarez de Toledo, al ataque como Miguel Tellado y con el endurecimiento de la propia imagen de Feijóo.

¿Qué nombres se barajan? Se cuenta con que pueda emerger algún exministro de Rajoy como Fátima Báñez o Íñigo de la Serna y también se da como probable el regreso de Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos con Cristóbal Montoro cuando Sánchez ganó la moción de censura, y antes de Energía con José Manuel Soria. Su cargo como director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo llega a su fin en Washington y su mujer, Eva Valle, ya ha regresado para ocupar la dirección de Relaciones Institucionales del Banco de España. El posible retorno de Nadal abre el interrogante sobre Juan Bravo, actual vicesecretario de Economía del PP. Las malas lenguas dicen que Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica, trabaja para sacarle de la cúpula porque quiere quedarse como interlocutor único con Andalucía, y ambos comparten origen. Pero, ¿tiene Bendodo influencia suficiente para conseguirlo?

Es imposible que haya quinielas y no entre en juego la Secretaría General, la pieza más importante a nivel orgánico. Internamente se coincide en que Cuca Gamarra se ha hecho imprescindible para Feijóo pero que el líder recibe presiones, algunas del partido y otras mediáticas, muy fuertes para apartarla. Como posible sustituta se habla de Carmen Fúnez, actual vicesecretaria de Organización. ¿Y qué pasa con Álvarez de Toledo? Muchos reclaman más visibilidad para ella, pero su perfil contrasta demasiado con el de Feijóo. La apuesta más extendida es que ganará algo de visibilidad en el Congreso, aunque no peso orgánico.

No obstante, para crear alternativa el programa de gobierno es tan importante como los nombres. Y aquí hay práctica unanimidad: no será un congreso de contenido ideológico. Es decir, no se hablará del aborto, los vientres de alquiler, la prostitución o la financiación autonómica, sino que veremos un cónclave plebiscitario, de publicidad y unidad.