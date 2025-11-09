Suscribete a
ABC Premium

LA TERCERA

De Sam Pope Brewer a David Alandete

«Medio siglo después de la desaparición de Franco llama la atención la desenvoltura con la que ministros del Gobierno se han permitido censurar el trabajo de David Alandete, el corresponsal de ABC en Washington que ha logrado obtener varias declaraciones de Trump sobre nuestro país»

Dos humillaciones

De Sam Pope Brewer a David Alandete

Álvaro de Diego

Al centinela de Occidente se le complicaba la guardia. Por eso, un reportero de la agencia de noticias norteamericana Associated Press acudió a entrevistar a Franco en el Palacio de El Pardo en diciembre de 1945. Aquel periodista estadounidense quedó descolocado por la afabilidad de ... quien, por haberse identificado con el Eje poco tiempo atrás, conducía irremisiblemente al país hacia el ostracismo. El episodio podría parecer anecdótico, pero no lo fue. Dio el pistoletazo de salida a la compleja operación propagandística del franquismo por recuperar la respetabilidad en los Estados Unidos. Esa estrategia de lo que años después se conocería como 'poder blando' ('soft power') incluyó el fomento del turismo norteamericano y sus superproducciones cinematográficas en España o el despliegue de sistemáticas campañas de relaciones públicas en la superpotencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app