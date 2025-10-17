Suscribete a
Antes pan, ahora clonazepam

No se toman pastillas para curar, sino para no sentir

Una mañana en Bailén

Antonio Famoso murió solo, pero no fue el único

Alfonso J. Ussía

Alfonso J. Ussía

Antes se bebía para celebrar; ahora se bebe para sobrevivir. Lo mismo sucede con las pastillas. Nuestro ritmo cotidiano se sostiene con diazepam, lorazepam, alprazolam o clonazepam. Lo dijo maese Calamaro en alguna canción, adivinando nuestra deriva: «podés pedirle pastillas a tu suegra». Y así ... está el asunto. Lo que antes te daba un pico hoy te lo da el médico; lo que antes era una fiesta hoy es rutina; lo que antes era especial hoy es costumbre. Y en ese bucle de seguir adelante sin mirarse las heridas, la sociedad se ha narcotizado.

