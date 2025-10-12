Suscribete a
Tarde histórica en Las Ventas: dos orejas de Morante, fea cogida, Puerta Grande y se corta la coleta
TRIBUNA ABIERTA

El precio real de la paz en Ucrania

Europa debería estar en la mesa de negociación, con participación activa vigilando medidas concretas

Alberto Herranz Torres

La invasión en Ucrania compromete el orden mundial y, en lo que nos atañe, la posición de Europa en este nuevo tablero. Ahora está en la mesa una posible paz, pero ¿a cualquier precio? El punto de partida será establecer quiénes serán los actores necesarios ... para esta negociación. Está claro que tienen que estar presentes, con voto final activo, Ucrania y la UE, aunque en la actualidad EE.UU. se está arrogando esta competencia, desplazando a Europa. En sustitución de la UE, están tomando esta iniciativa países como Francia, Alemania, Italia o Inglaterra.

