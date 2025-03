Ana I. Sánchez: Tic-tac

Agosto concluye sin noticias sobre la moción de censura que Vox anunció con fiereza para septiembre. No se sabe qué semana se presentará, quién será el candidato ni qué programa de gobierno defenderá. Y cada vez que algún dirigente de este partido es preguntado por ... estas cuestiones la respuesta da vueltas sobre frases gradilocuentes que hacen sospechar que no hay noticias de su candidato porque no lo tiene, no concreta la fecha de su presentación porque no puede y no desmenuza el programa de gobierno porque no lo sabe. Más que tender una trampa a Pedro Sánchez y Pablo Casado da la sensación de que Santiago Abascal se ha emboscado a sí mismo.

La iniciativa nació rodeada de malos augurios. La realidad es tozuda y las cifras más todavía. Es evidente que no hay posibilidad alguna de que diputados del PSOE, Unidas Podemos o cualquiera de los socios de la coalición apoyen a un partido que lanza una moción contra ellos. Abascal ya lo sabía en julio y lo que en realidad diseñó fue una operación para asumir el liderazgo de la derecha intentando dar el golpe de gracia a Casado. «El PP se suma a la moción de censura de Vox», esperaba leer en los días siguientes. Pero no calculó bien los riesgos. Los populares no se dejaron presionar y dieron al traste con la estrategia. Ahora el resultado será lo contrario de lo que pretendía: afianzar a Casado en el centro-derecha y, como grave daño colateral, reforzar a Sánchez. Es evidente que Vox no aprendió la lección de Podemos. Lo que llegados a este punto resulta incomprensible es que en vez de asumir el traspié e intentar minimizar los daños con inteligencia, Abascal se empeñe en apretarse más y más la soga al cuello. Si se critica que aún no tiene candidato -el líder no quiere presentarse para perder- la dirección asegura que el nombre tarda porque se busca «un perfil de consenso, claro liderazgo y una trayectoria profesional intachable». Así que ahora Vox ya no solo tiene el reto de presentar una moción de censura sino que también debe encontrar un candidato capaz de rendir al hemiciclo. Casi nada. Si se cuestiona a Vox por el error de cálculo de su operación, contraataca por tierra, mar y aire pregonando las razones que justifican su moción de censura. Argumentos la mayoría sólidos que a ojos de cualquier votante conservador motivan un cambio de Gobierno y son idóneos para una campaña electoral, pero que utilizados para vestir una moción de censura que camina hacia el fracaso corren el riesgo de perder fuerza y parecer insuficientes. Vox se enfrenta así a un tercer reto que es el de no agotar su propio discurso. En este suma y sigue cabe añadir unas cuantas contradicciones. Abascal aseveró en julio que su moción de censura no era una cuestión numérica, pero la realidad es que sin números no puede salir adelante. También sostuvo que el objetivo era salvar España de Sánchez pero va a mantenerla en sus manos. Afirmó, por último, que valía más perder mil veces que ser un espectador pasivo de la ruina. Un buen lema cuando no hay nada que malograr pero un arma de doble filo en el caso que nos ocupa ya que en otoño puede saltar por los aires la mayoría que aupó a Sánchez a La Moncloa. La estrategia de la oposición ante este posible cambio de tablero puede ser discutible pero no lo es que cualquier escenario que permita al Gobierno proyectar una imagen de fortaleza dificulta su desgaste. El reloj de Abascal hace tic-tac marcando la cuenta atrás para una moción de censura que se ha reconvertido en una enmienda a la totalidad... contra su propio partido.

