Ana I. Sánchez: Política de cabeza fría

La potencia de los rebrotes, la falta de confianza de los consumidores y la fuerte expansión mundial del virus auguran un duro invierno económico y social. Veremos si también sanitario. No es momento de política de panfletos, pancartas ni chirigotas. Menos aún de teatros. Pero ... en lugar de preparar al país para lo que viene, el Gobierno se desvive por azuzar polémicas que ocupen el debate público y desvíen el foco del drama que asoma en el horizonte. Hoy alimenta el debate sobre la Monarquía, mañana vayan ustedes a saber. Quizás irá a por el expresidente Adolfo Suárez, la única gran figura de la Transición contra la que aún no se ha abierto fuego.

Con este Ejecutivo todo es posible. La Moncloa hará lo que sea necesario para que los ciudadanos olviden las colas de hambre y el cierre de empresas en efecto dominó. Para que olviden que los ERTES de los trabajadores con cargas familiares se pagan parcialmente porque el SEPE tiene tal atasco que no abona, de principio, la parte por descendientes. Para que olviden que alguien sin medios que se queda hoy en el paro tiene que esperar hasta septiembre para ser atendido en las oficinas del Servicio Público y a saber cuánto tardará después en empezar a cobrar. Pero, sin embargo, para que recuerden en el imaginario colectivo la vergonzante propaganda de que nadie se queda atrás en esta crisis.

Ésta es la triste fotografía del momento. Una imagen que no deja hueco a otra cosa que política seria, de Estado y, sobre todo, útil para que esta crisis sea lo menos profunda y menos larga posible. Política, al fin y al cabo, de cabeza fría. Quién aspire a ser alternativa al Gobierno debe contraponer argumentos firmes, propuestas de gestión y ofertas de pactos frente a las trampas ideológicas que seguirá tendiendo la coalición de PSOE y Podemos. No hay lugar para la política de cabeza caliente en la severa travesía que se aproxima, salvo que se pretenda que ésta sea aún más prolongada y escarpada.

Por todo ello, no tienen cabida maniobras teatrales como la de Vox en la Comisión para la Reconstrucción. El «no por el no», el levantarse en busca de un polémico titular en lugar de sentarse a defender los intereses de los ciudadanos es el mejor enjuague para la coalición que sostiene a Sánchez. Si el grupo que preside Santiago Abascal hubiera acudido a las tediosas -hay que reconocerlo- votaciones de la Comisión para la Reconstrucción, PSOE y Unidas Podemos no hubieran podido dejar sin ayudas a la educación concertada. Este atropello salió adelante con una diferencia de solo 23 votos ya que PP, Cs, Junts, PNV o Bildu coincidieron en su rechazo por unos u otros motivos. Si Vox hubiera hecho valer sus 52 escaños, los votos en contra hubieran superado a los apoyos. No solo la educación concertada habría quedado a salvo de la embestida sino que Pedro Sánchez hubiera encajado una gran derrota parlamentaria, la primera de la legislatura.

Mañana, Abascal tendrá la oportunidad de intentar enmendar el error ya que el dictamen final se votará en el hemiciclo. El PP mantiene viva su enmienda contra el veto a la concertada y hay partido que jugar. Hará falta una gran dosis de pragmatismo no solo en Vox sino también en el independentismo catalán y en el soberanismo vasco ya que todos ellos tendrán que votar juntos. Es preciso que lo hagan porque el «no por el no» ya no tiene solo efectos retóricos sino que perjudica de lleno a los ciudadanos. Veremos si son capaces.