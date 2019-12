Sánchez no es Zapatero

Gabriel Albiac SEGUIR Actualizado: 11/12/2019 23:37h

No, no es Zapatero. Fue un espejismo ver en Sánchez la reencarnación del leonés que pilotó este país, toda vela desplegada, hacia la ruina. Lo de la tesis plagiada llevaba a suponer que la inteligencia de éste estaba a la envergadura despampanante de la de aquel. Pero hay que ser muy listo para plagiar enterita una tesis doctoral, que te pillen y que no pagues por la fechoría un solo céntimo.

Zapatero hundió al país y acabó por regalar al PP su más vistoso éxito electoral: y eso, con un candidato tan seductor como Mariano Rajoy, tiene su mérito. Sánchez lleva ya un año y medio de gobiernos transitorios; si hace falta, prorrogará la provisionalidad indefinidamente; en el ínterin, el

