Otro fraude literario de Cruz, ¿y van...?

Las irregularidades de la producción literaria del presidente del Senado, Manuel Cruz, no se detiene en plagiar textos de otros autores sin citar o entrecomillar, sino en el uso irregular de texto propios (o visto lo visto, que al menos aparecían en libros anteriores bajo su firma) para concursar en premios de ensayo. Según ha podido comprobar ABC, Cruz incumplió flagrantemente las bases de los premios Anagrama y Espasa de Ensayo, galardones con los que se hizo en los años 2005 y 2010, respectivamente. Pese a que ambos certámenes especifican claramente que los aspirantes deberán presentar «textos inéditos y originales», el contenido del primero ya lo había publicado en un 60 por ciento, y en el segundo volcó sobre el ensayo hasta cinco artículos suyos que habían aparecido en los diarios «El País» y «Clarín». Valga como ejemplo que un capítulo entero de la obra que le valió el premio Anagrama, y sus 8.000 euros de dotación, era la tercera vez que Manuel Cruz lo incluía literalmente en un libro. Y no se trata de un olvidillo sin importancia, propio de su extensa producción literaria y científica (alrededor de 40 volúmenes) pues en el premio Espasa, por el que además de la gloria como ensayista ganó 30.000 euros, estaba obligado a presentar «manifestación expresa del carácter original e inédito en todo el mundo de la obra». Compete a las editoriales afectadas revisar todo el proceso de concesión a Cruz de esos dos premios, pues el tamaño de las irregularidades ya no afecta solo a quien incumplió las normas sino al prestigio del galardón. La ejemplaridad es un mérito de los ciudadano que la practican, pero cuando uno ocupa la cuarta magistratura del Estado se convierte en un requisito imprescindible que, con esa colección de fraudes a sus espaldas, Cruz no cumple.