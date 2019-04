Una lágrima por Notre Dame

Seguir Álvaro Vargas Llosa Actualizado: 21/04/2019 00:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

He pasado varias semanas en París, en distintos momentos, en el último año y medio, ciudad que conozco bien y donde no me siento un turista. Y, sin embargo, cada vez que estoy allí un extraño magnetismo que no es estético, religioso o histórico me lleva periódicamente a visitar Notre Dame y pasar un rato concentrado en mis cavilaciones tanto en su interior como sus exteriores.

Por eso, supongo, el incendio me afectó mucho. Viendo imágenes de la aguja abrasada, el denso humo y sus gases tóxicos cubriéndolo todo, las llamas lamiendo las gárgolas, los rosetones, las vidrieras, los arbotantes y contrafuertes, y temiendo que se derrumbara como las Torres Gemelas, pensé en la precariedad de nuestra civilización.

Notre Dame