Los jueces estrechan el cerco contra Trump

Aquellos que crean que los galimatías judiciales van a acabar automáticamente con la presidencia de Donald Trump probablemente tendrán que revisar sus predicciones. Y los que piensen que todos estos escándalos que le llueven al presidente no van a tener el menor efecto, también. La destitución de un presidente requiere de una decisión política por parte del Congreso y eso por ahora no está en el horizonte, aunque nadie podría excluirlo dadas las circunstancias.

La última de las trapisondas incluye por primera vez el nombre de Trump en un caso que implica un delito federal -lo que es sumamente grave-, en la confesión de su antiguo abogado personal, Michael Cohen. Entre otros delitos, Cohen admitió haber pagado a la actriz porno Stormy Daniels para que esta guardase silencio sobre sus relaciones con un candidato que no mencionó, pero que no puede ser otro que el propio Trump. Este ha acusado a Cohen de estar mintiendo para salvarse, como en los tiempos en los que en plena campaña electoral decía que podía matar de un tiro a una persona en plena calle y estaba seguro de que eso no cambiaría las encuestas.

Aparte de su impredecible gestión en las guerras económicas que ha provocado por doquier, en el aspecto doméstico se le van acumulando los problemas. Y no es solo este asunto del pago por el silencio a sus antiguas amantes. Tarde o temprano saldrá a la superficie todo este confuso escándalo de la intervención del presidente ruso, Vladímir Putin, en la campaña en la que resultó elegido, que es probablemente el asunto más escandaloso. Toda esta acumulación de expedientes judiciales acabará por estallar y los dirigentes del Partido Republicano tendrán que optar entre defender a Trump o a las instituciones que su actitud está empezando a dañar.