Un siervo, un esclavo

Juan Fernández-Miranda
Actualizado: 01/06/2021 02:51h

Mi buen amigo y entonces jefe en la radio Melchor Miralles alucinó cuando escuchó al presidente Rajoy elogiar a Cospedal de la siguiente manera: «Nunca me dijo que no». Era marzo de 2013. Melchor no daba crédito en antena: «Un buen segundo es el que te dice que no, eso es la lealtad; lo otro te lleva al precipicio». Tenía razón, la lealtad es lo contrario a la genuflexión.

Hete aquí que, hablando de precipicios, irrumpe Iván Redondo para autoproclamarse limpiabotas del sanchismo: «Un asesor se tira a un barranco por su presidente. Yo me tiro por él. Ahí estaré con él hasta el final». Con dos redondos, Iván. Ni Butragueño llegó tan lejos cuando tildó a Florentino de ser

