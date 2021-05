Saber perder... y ganar

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 10/05/2021 09:50h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Los españoles somos capaces de un 2 de mayo. De lo que no somos capaces es de un 3, un 4, un 5», nos decía nuestro profesor de Historia del bachillerato, hará pronto un siglo. Ahorrándose la explicación, pues tampoco estaban los tiempos para ello. Nosotros nos mirábamos sorprendidos, pero tampoco se la pedíamos. Y como aprobaba a todos, hemos necesitado llegar al final de nuestras vidas para entenderlo. Es verdad que hay momentos en nuestra historia de los que estar orgullosos. Pero también los hay que empujan a la melancolía por no decir las lágrimas. Como los presentes. Cuando habíamos logrado lo que generaciones y generaciones habían soñado: vivir en una democracia, que si no es la forma perfecta

