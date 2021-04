Fidel y Raúl

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 17/04/2021 23:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Fidel fue la revolución, que ya saben lo que es: el vuelco de un país y sus instituciones, a lomos de un caballo espoleado por la violencia. Raúl ha sido la transacción. ¡Cuidado! He dicho transacción, no transición. Transición fue la nuestra: el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para, paso a paso y siempre de la ley a la ley, cambiar tanto la forma como el contenido del régimen, evitando los daños que una ruptura violenta traería al país y a sus habitantes. Pero lo que Raúl Castro ha traído a Cuba no es eso, sino una transacción, una avenencia, un acomodo, si lo quieren, un apaño.

El caparazón del régimen sigue siendo el mismo que bajo su hermano,

