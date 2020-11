Los suresnes de Adriana

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 19/11/2020 10:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El humo de colores con que los guionistas de La Moncloa suelen aderezar las sesiones de control en el Congreso salió ayer algo desvaído, casi ceniciento, con un tinte grisáceo. Las frases -nunca ideas- que le habían preparado a Sánchez carecían no ya de convicción sino de brillo para cuajar en consignas de argumentario. El laboratorio sanchista no encuentra modo de justificar la bienvenida a Bildu como socio de Estado, y relacionar a Casado con Trump resulta un recurso forzado, mal traído, como un comodín extemporáneo. El presidente está incómodo; sabe que las cuadernas del partido han crujido con ese pacto y que no funciona el torpe intento de negarlo. Hasta que Redondo invente algo, un señuelo, otra polémica, algún

