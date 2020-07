Testimonios del coronavirus Carta de una mujer en paro: «Lo que necesitamos es trabajo, no una paga o una limosna» «¿Por qué no se nos dan las ayudas o prórrogas del pago por desempleo por ese tiempo como se ayuda a otros conciudadanos? Porque no han tenido en cuenta a los parados, para el Gobierno no contamos»

Soy una persona de casi 49 años, activa, que le gusta trabajar y sentirse útil. Hasta aquí, normal, se puede decir que soy como cualquier otra. El problema o la diferencia se aprecia cuando digo que estoy en el paro.

Ay, eso ya lo cambia todo. Mujer, de casi 49 años y buscando trabajo.... Y no, no soy una persona que enarbola la bandera del feminismo por encima de cualquier persona, no. No pienso que la sociedad cree que soy menos por el hecho de ser mujer. Creo que es una de las realidades que hay en la calle.

Las empresas "prefieren" contratar a gente joven, da igual que sea hombre que mujer. Desde que perdí mi trabajo en el que estuve nueve años he tenido poquísimas entrevistas, y he de decir que, en algunas, directamente ya me indicaron que buscaban un perfil más...¿cómo lo dicen sin que suene demasiado mal? ah, sí, más "junior".

Aunque esto es una realidad, y bastante cruel, no va por ahí mi discurso. A consecuencia del estado de alarma no he tenido ni siquiera la oportunidad de realizar una entrevista, pero eso sí, el tiempo corre, y la prestación por desempleo se agota. Y llegará un día, no muy lejano, en el que se agote del todo y no cobre nada.

Y yo me pregunto, si el Gobierno no quiere dejar a nadie atrás como dice, ¿a quién se le ha olvidado pensar en todas esas personas que, como yo, no han podido acceder al mercado laboral porque estábamos confinados y con una situación económica en la que no permite a las empresas contratar porque no tienen o ha disminuido en un alto porcentaje su actividad? Esto, señores míos, es un agravio comparativo, ¿por qué no se nos dan las ayudas o prórrogas del pago por desempleo por ese tiempo como se ayuda a otros conciudadanos? Porque no han tenido en cuenta a los parados, para el Gobierno no contamos.

En lo que sí se ha pensado es en una renta mínima vital que, de cara unas próximas elecciones, les asegure unos votos, y quiero dejar claro que estoy de acuerdo en ayudar al que lo necesita, pero señores, lo que necesitamos es trabajo, no una paga o una limosna, el trabajo dignifica a las personas, aumenta el consumo y por tanto hace que se mueva la economía.

Los jóvenes se tendrán que marchar de España y se escapará nuestro talento a otros países donde sí le dará la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y vivir dignamente. Y eso, señores del Gobierno, no era lo que querían, pero les tengo que decir que ocurrirá.

En otra cosa en la que han pensado, y esto ya no sé cómo calificarlo, es en que desde el Instituto Nacional de Estadística se me envíe una carta en la que me dice que soy uno de los 13.000 hogares elegidos al azar para que conteste a una encuesta de Turismo de Residentes para ver si he hecho turismo durante los meses de abril y mayo. ¿Esto es en serio? ¡Pero si estábamos confinados!. No doy crédito, no puede darme más rabia en ver cómo se malgasta el dinero de los contribuyentes.

De esto sí que se acuerdan las Administraciones y, es más, lo tengo que repetir en agosto. Hay que señalar que detrás de esta encuesta, a mi juicio absurda en estos momentos, está el envío de 13.000 cartas y una plataforma de teleoperadores que te llama o está disponible por si tienes alguna duda. En fin, un suma y sigue de gastos que, frente a la enorme deuda que hemos adquirido, no sé cuánto nos va a costar.

Esta es mi queja, malestar o como deseen llamarlo. Es una realidad, han tenido en cuenta solo a aquello que les puede proporcionar un bien electoral de cara a futuro, pero la realidad de los ciudadanos es otra bien distinta. Quizás si se dejaran asesorar con los que de verdad padecen, sufren y saben de verdad sobre sus negocios, sus sectores, sus necesidades, quizás, y sólo quizás, podrían hacer algo por el ciudadano y no dejar de verdad a nadie atrás.

* Elena Palomar González vive en Torrejón de Ardoz, Madrid.

