Editorial ABC: Con la OTAN o con Podemos

Joe Biden elige interlocutores fiables, y entre ellos no está Sánchez, que ha decidido convivir en su Ejecutivo con ministros incompatibles con el gobierno de una sociedad democrática

No es admisible que la coalición de partidos que sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez se convierta en un escándalo público de discrepancias cada vez que entran en juego los intereses nacionales, el orden constitucional, la separación de poderes o la organización territorial del Estado. Los ministros comunistas de Unidas Podemos son una extravagancia en el contexto europeo solo imputable a Pedro Sánchez y explican, sin necesidad de especiales esfuerzos, las razones por las que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha contado con el presidente del Gobierno español en su última ronda de conversaciones con líderes occidentales para fijar posiciones comunes frente a Rusia en la crisis de Ucrania.

Aunque se aceptara que el portazo de Biden a España en la reunión que mantuvo con líderes europeos y de la OTAN es injusto y no se corresponde con el compromiso militar español, el problema seguiría estando en el mismo sitio: la opción de Sánchez por incluir comunistas en su Gobierno que hacen alarde en mítines, calles y redes sociales de abierta animadversión a Estados Unidos y de oposición a cualquier implicación militar de nuestro país. No se puede jugar la baza atlantista con un Gobierno infiltrado por apologistas de Vladímir Putin. En política exterior, estas decisiones tienen el precio de la confianza: se pierde o se gana en función de la coherencia que se demuestra con los discursos y los hechos. Y si los hechos, ciertamente, no dejan lugar a duda del apoyo de España a la OTAN, el discurso de izquierda rancia de Unidas Podemos lo distorsiona hasta el extremo de provocar la indiferencia de Washington hacia el Gobierno de Sánchez. La izquierda extrema, a la que Sánchez se abrazó para llegar a La Moncloa, es una fuente de inestabilidad y descrédito para España. Ataca a la Corona, insulta al Poder Judicial, apoya al separatismo, legitima a terroristas y sabotea las alianzas internacionales con las democracias occidentales. Ahora recuperan el ‘no a la guerra’ porque Estados Unidos lidera una reacción frente a la amenaza imperialista rusa, pero los dirigentes de esa izquierda hipócrita olvidan que la crisis de Ucrania empezó en 2014 y ha costado miles de muertos y decenas de miles de desplazados. Les da lo mismo, porque es una izquierda tan inadaptada a la democracia que siempre anda necesitada de ídolos autoritarios y antiamericanos, desde Stalin a Putin, pasando por el islamismo radical.

El Gobierno de Sánchez es un problema para sí mismo porque en su seno está su principal causa de inoperancia y falta de seriedad. Rusia tiene más de 100.000 soldados desplegados en la frontera con Ucrania, la OTAN ha puesto a sus tropas en estado de alerta y Estados Unidos se prepara a desplegar soldados sobre el terreno. Frente a esta situación de extrema gravedad, el Gobierno de España está fracturado y emite posiciones políticas antagónicas, socavando la autoridad del propio presidente del Gobierno, quien a estas alturas tendría que haber puesto fin a la coalición con Unidas Podemos, expulsando a sus ministros y asumiendo las consecuencias políticas oportunas. Por no hacer esto, Biden elige interlocutores fiables, y entre ellos no está Sánchez porque ha decidido convivir en su Ejecutivo con ministros incompatibles con el gobierno de una sociedad democrática. El perjuicio es para España, como actor internacional, a pesar de que su compromiso militar y político en esta crisis está acreditado con hechos inequívocos. Se trata de que Sánchez esté, de una vez por todas, a la altura de nuestro país y de sus intereses estratégicos.

Más temas:

OTAN

Rusia