Tengo 47 años y no tenía hasta la fecha ninguna patología previa .

Me hierve la sangre escuchar a la ministra de Igualdad jactarse de que sigue siendo positiva sin síntomas en su casa, que le han hecho tres veces la prueba, que da positivo y no saldrá de allí, para no contagiar a su familia, hasta que le salga negativo.

Yo he estado ingresada dos veces . Estuve ingresada unas horas y dada de alta el día 27 de marzo, con diagnóstico de "neumonía en el lóbulo superior izquierdo, posible Covid-19" y conclusión: "hallazgos no típicos, no se puede excluir Covid-19 ".

Decidieron mandarme a casa, con toda la medicación relacionada con el coronavirus, Azitromicina, Cefditoreno e Hidroxicloroquina, por la situación que tiene el hospital.

Vuelvo a ingresar el día 30 de marzo, grave. El juicio clínico fue "neumonía bilateral e insuficiencia respiratoria". Compatible con Covid-19, según placa, analítica y juicio clínico.

Del hospital no tengo ninguna queja . Fui tratada con un cariño y una humanidad increíble. Sufrí los mismos síntomas y las mismas sensaciones que el periodista David Tejera , después de leerlo lloré al recordar.

En el hospital no me hicieron el test . A mi compañera de habitación, que entró unas horas después que yo, sí se lo hicieron. Reclamé la prueba y me dijeron en varias ocasiones que no había, que según llegaban se hacían y se agotaban.

A día de hoy sigo en aislamiento total , con muchas dudas, ya que saldré en breve de mi habitación y no sé si estoy del todo curada, sin test, con mis pulmones inflamados, aún sin saber realmente si puedo contagiar o si mi marido, que ya está trabajando, me puede volver a contagiar. ¿Los casos como el mío aparecen en las estadísticas?

Quiero mandar un abrazo enorme y dar las gracias al Hospital de Collado Villalba por todo el cariño, paciencia y amor incondicional que he recibido. Tengo mucho dolor porque no conozco las caras de los que me han curado, aunque, cuando termine esto, les debo una visita.

* Cristina Berná Ballester vive en Madrid.

