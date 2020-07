Testimonios del coronavirus Carta de un joven sin trabajo: «A los parados nos han ignorado totalmente» «Vivimos subsidiados con una pensión de mi madre y mi paro acumulado, que he visto consumirse durante estos tres meses de manera injusta por la imposibilidad de encontrar trabajo debido al estado de alarma»

Con 30 años recién cumplidos, soy consciente de que el futuro está más negro que nunca. Perdí mi trabajo de los últimos siete años al inicio de la crisis en la que nos vemos inmersos. Las ofertas de trabajo no abundan. Con mis ahorros podría proponerme abrir un negocio, pero la situación en la que vivimos no anima a ello, pues las empresas son asfixiadas y en cierto modo criminalizadas.

Vivo una situación de gran incertidumbre, y creo que como yo está mucha gente de mi edad que podría contribuir a la sociedad creando un negocio desde cero. Este modelo de país no da confianza ni a inversores ni a emprendedores. Me planteo muy seriamente irme de España, somos un país falto de oportunidades y repleto de dogmas sociales.

Vivo con mi madre y mi hermana, subsidiados con una pensión por parte de mi madre y mi paro acumulado, paro que he visto consumirse durante estos tres meses de manera injusta por la imposibilidad de encontrar trabajo debido al estado de alarma.

Encuentro absoluta pasividad por parte de la Administración en este sentido, y en base a esto algo me ha quedado claro: las cuentas en este país no cuadran. No cuadran para los que cotizamos, pero si cuadran para aprobar nuevas subvenciones que cubran una promesa electoral. Eso solo puede llevarnos a que al final no cuadren para nadie, ni siquiera para aquellos que han cotizado toda su vida.

Dicen no querer dejar a nadie atrás, pero a los parados nos han ignorado totalmente. No se vive de dogmas sociales, se vive de trabajar, se vive de emprender, se vive de hablar menos y hacer más. Queremos ser libres, queremos justicia, no ser subvencionados.

