Testimonios del coronavirus Carta de un trabajador arruinado: «Creo que el Gobierno tendría que ayudarnos directamente a los autónomos» «Económicamente destrozado, mentalmente aniquilado, sentimentalmente desquiciado y las ayudas del Gobierno, de tantísimos millones de euros, no sé a quién le han llegado, a mí no me tocó nada»

Roberto Carlos Gutiérrez Actualizado: 29/06/2020 02:37h

Llevo estas últimas semanas trabajando en mi bar, ubicado en Fuengirola, y a la vez trabajando en un restaurante de la Cala de Mijas, por cuenta ajena.

En el restaurante me hicieron un ERTE que nunca cobré, que se lo va a quedar el Gobierno. En mi bar hice yo un ERTE y pedí la ayuda del autónomo... En fin, cobré 671 euros por un mes y 388 euros por 17 dás. Y de momento nada más.

Me enteré de que no podía cobrar mi ERTE en el restaurante el 17 mayo, porque no son compatibles. No entiendo para qué pagué por todos lados si luego me dicen esto.

A mí y a mi familia nos hace mucha falta para pagar el alquiler de nuestra vivienda, comida, luz, agua, gas, teléfono, préstamos, coche. Así que mi situación es la siguiente: debo todo en mi casa, debo todo en el bar y nos han arruinado.

Encima mis hijos no me ven, porque su padre trabaja como un inhumano levantándose a las 7 de la mañana y acostándome a las 2 entre ambos sitios, para poder progresar, para tener algo el día de mañana, para poder darles la mejor educación.

Económicamente destrozado, mentalmente aniquilado, sentimentalmente desquiciado y, por último, las ayudas del Gobierno, de tantísimos millones de euros, no sé a quién le han llegado, a mí no me tocó nada desde luego.

Desde que esta situación comenzó he solicitado moratorias de pago y mis amigos me han ayudado con algo de dinero. A día de hoy todavía no puedo pedir un crédito ICO porque los bancos no los otorgan. Creo que el Gobierno tendría que ayudarnos directamente a los autónomos, ya que esta cadena de manos desfavorece a los pequeños comerciantes y favorece a los bancos.

* Roberto Carlos Gutiérrez vive en Mijas Costa, Málaga.

